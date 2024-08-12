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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour, İstanbul'a geliyor! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!

        Transfer döneminin hızlı takımlarından Beşiktaş, bir ismi daha bitiriyor. Siyah-Beyazlıların yeni transferi Cher Ndour, 20.55'te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 15:04 Güncelleme: 12.08.2024 - 15:14
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        Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!
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        Transfer döneminde kadrosuna önemli isimler katan Beşiktaş, PSG'den Cher Ndour'u 1 yıllığına kiralamak için kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.

        İSTANBUL'A GELİYOR

        Siyah-Beyazlılar, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu bugün saat 20.55'te İstanbul'a getirecek.

        PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

        Geçtiğimiz devre arasında Braga'ya kiralanıp geri dönen Ndour, PSG'ye geçen sezon başında Benfica'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Güçlü fiziği ve her iki ayağını da kullanmasıyla dikkat çeken orta saha oyuncusu PSG ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor. Senegal asıllı futbolcunun piyasa değeri 4 milyon euro bandında yer alıyor.

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