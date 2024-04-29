Beşiktaş kadroda istikrarı sağlayamadı

Beşiktaş'ta 3 oyuncu istikrarlı görüntüleriyle dikkat çekiyor. İdeal 11'ini bulamayan Beşiktaş'ta; Mert Günok, Gedson Fernandes ve Necip Uysal, istikrarlarıyla dikkat çekti.

Bu 3 oyuncu, bu sezon siyah beyazlı formayı en çok giyen isimler oldu.

Mert Günok, 39 maçta görev yaptı. Deneyimli eldiven, bu maçların tamamına 11'de çıktı.