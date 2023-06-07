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Beşiktaş - Konyaspor maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş - Konyaspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında evinde Arabam.com Konyaspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor'u yendiği takdirde, ligi ikili averajda üstün olduğu Fenerbahçe'nin önünde ikinci sırada tamamlayacak. Beşiktaş - Konyaspor karşılaşmasına dair tüm detaylar haberimizde...

Beşiktaş - Konyaspor maçı CANLI YAYIN! BJK Konya maçı ilk 11'ler ve kadrolar! Beşiktaş 2. olursa ne olur? - BJK Haberleri
HABERTURK.COM / Ajanslar

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında evinde Konyaspor'u konuk ediyor.

7' Gedson

STAT: Vodafone Park
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Welinton, Omar Colley, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar
YEDEKLER: Emre, Atiba, Kerem, Necip, Berkay, Semih, Maxim, Demir Ege, Aytuğ, Tayfur
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIIZ

KONYASPOR: Sehic, Ahmet, Adil, Uğurcan, Guilherme, Soner, Oğulcan, Marlos, Konrad Michalak, Pozuelo, Mame Diouf
YEDEKLER: Erhan, Metehan, Yasir, Pavicic, Muric, Mahir, Kahraman, Niko, Atabek, Mehmet Ali
TEKNİK DİREKTÖR: Aleksandar Stanojevic

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 23 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, son haftaya 77 puanla 3. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor'u yendiği takdirde, ligi ikili averajda üstün olduğu Fenerbahçe'nin önünde ikinci sırada tamamlayacak.

Beşiktaş ile aynı puana sahip Fenerbahçe, Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle son hafta hükmen galip ilan edilecek.

Yaptığı maçların 12'si kazanan, 14'ünde berabere kalan ve 9'undan mağlup ayrılan Arabam.com Konyaspor ise 50 puanla 7. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

Siyah-beyazlılarda Romain Saiss, Onur Bulut, Rachid Ghezzal, Nathan Redmond ve Alexandru Maxim'in sakatlıkları bulunuyor. Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ise sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

KARŞILAŞMADAN ÖNE ÇIKAN NOTLAR

• Konyaspor'u konuk ettiği son yedi Süper Lig maçındaki tek puan kaybını geçen sezon yaşayan Beşiktaş (6G 1B), bugüne kadar Konya ekibi karşısında üst üste iki iç saha karşılaşmasını galibiyetsiz geçmedi.

• Beşiktaş ile oynadığı son beş Süper Lig maçının ikisini kazanan Konyaspor (1B 2M), daha önceki 20karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor (2G 7B 11M).

• Süper Lig'deki son yedi maçından da 3 puanla ayrılan Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki en uzun galibiyet serisine ulaştı. Siyah-beyazlılar üst üste sekiz galibiyet aldığı son süreci Eylül-Kasım 2009 arasında Mustafa Denizli döneminde yaşadı.

• Bu sezon Süper Lig'de en fazla beraberlik alan takım olan Konyaspor (14), lig tarihinde sadece 2018/19'u daha yüksek bir sayıyla tamamladı (17).

• 2022/23 Süper Lig sezonunda çıktığı 17 iç saha maçının 13'ünü kazanan Beşiktaş (%76.5), en son 2017/18'i (%82.4) daha yüksek bir yüzdeyle tamamladı.

• Süper Lig'deki son İstanbul ziyaretinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Konyaspor, bugüne kadar bu şehirde üst üste iki deplasman galibiyeti alamadı.

• Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta 13 gol atan Vincent Aboubakar, son beş karşılaşmanın tamamında fileleri havalandırdı. Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2007/08'den bu yana üst üste altı lig maçında gol sevinci yaşayan sadece iki Beşiktaş oyuncusu bulunuyor: Mario Gomez (Nisan-Mayıs 2016) ve Burak Yılmaz (Mart-Nisan 2019).

• Süper Lig'e geldiği 2020/21'den bu yana üst üste üç sezon 10 gol barajına ulaşan ilk oyuncu olmak isteyen Mame Diouf'un, Türkiye kariyerinde filelerini havalandıramadığı takımlar arasında Beşiktaş'tan (4) daha fazla karşılaştığı tek rakibi Alanyaspor (6).

• Yabancı meslektaşlarını konuk ettiği son altı Süper Lig maçını kazanan Şenol Güneş, bu şekilde üst üste yedi galibiyet aldığı tek süreci Ekim 1988-Aralık 1989 arasında yakaladı.

• Süper Lig kariyerinde Konyaspor'u konuk ettiği ilk maçı kaybeden Şenol Güneş (1988'de Trabzonspor'un başında), daha sonraki dokuz karşılaşmada mağlubiyet almadı (6G 3B) ve son dört müsabakayı kazandı (tamamı Beşiktaş'ta).

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