Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş, Konyaspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, kazanması halinde ligi ikinci sırada noktalayacak. Peki Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm bilgiler...

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş, Konyaspor'u konuk edecek.
  • Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Beşiktaş - Konyaspor mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.
  • Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Süper Lig'in geride kalan bölümünde 23 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, son haftaya 77 puanla 3. sırada girdi. 
  • Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Siyah beyazlılar, Konyaspor'u yendiği takdirde Fenerbahçe'nin önüne geçerek sezonu şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bitirecek. Yaptığı maçların 12'si kazanan, 14'ünde berabere kalan ve 9'undan mağlup ayrılan Konyaspor ise 50 puanla 7. sırada bulunuyor.

     
  • Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Beşiktaş, ligin ilk yarısında Konya'da oynanan mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.
  • Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Eksikler

    Beşiktaş'ta Romain Saiss, Onur Bulut, Rachid Ghezzal, Nathan Redmond ve Alexandru Maxim'in sakatlıkları bulunuyor. Arthur Masuaku ise sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.
  • Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Konyaspor'da teknik direktörü Stanojevic, Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak. Öte yandan sarı kart cezalısı Calvo maç kadrosunda yer almayacak.
  • Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    44. randevu

    Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de 44. kez kozlarını paylaşacak. İki takımın daha önce karşı karşıya geldiği 43 maçta Beşiktaş 24, Konyaspor ise 6 kez galibiyete uzanırken 13 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Tüm karşılaşmalarda Beşiktaş toplam 79 gol kaydederken Konyaspor ise 40 golü siyah beyazlı takımın ağlarına gönderdi.
  • Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    İç sahada 268 gündür yenilmiyor

    Şenol Güneş'in takımın başına gelmesinden bu yana büyük bir ivme yakalayan Beşiktaş, iç sahada 268 gündür yenilmiyor. Bu sezon Süper Lig'de iç sahada çıktığı 17 maçın 13'ünü kazanıp 3'ünü beraberlikle tamamlayan siyah beyazlı takım, bu sezon sadece evinde Başakşehir'e 1-0'lık skorla mağlup olmuştu.
  • Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Muhtemel 11'ler

    Beşiktaş

    Mert, Rosier, Welinton, Colley, Umut, Salih, Atiba, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar
  • Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Konyaspor

    Sehic, Guilherme, Adil, Uğurcan, Cebrail, Soner, Pozuelo, Bouchalakis, Michalak, Diouf, Moreno

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.