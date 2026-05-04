Beşiktaş-Konyaspor maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek
Giriş: 04 Mayıs 2026 - 12:39
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın oynanacak Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Tüpraş Stadı'nda 20.30'da başlayacak karşılaşmada Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.
