Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Beşiktaş kritik Göztepe deplasmanında: İşte Solskjaer'in 11'i! - Göztepe Haberleri

        Beşiktaş kritik Göztepe deplasmanında: İşte Solskjaer'in 11'i!

        Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda bu akşam Göztepe ile karşılaşacak. Son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılmak ve yeniden bir çıkış yapmak için 3 puanı hedefliyor. Siyah-Beyazlılar topladığı 48 puanla 5. sırada yer alıyor. Ev sahibi Göztepe ise son 10 maçta galibiyet alamazken, sahasında konuk edeceği Beşiktaş'ı yenerek kötü gidişe "dur" demek istiyor. İzmir ekibi, bu sezon 29 maçta topladığı 39 puanla 10. sırada yer alıyor. Mücadeleye dair tüm detaylar ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.04.2025 - 09:47 Güncelleme: 19.04.2025 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, bu akşam Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

        2

        Son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılmak ve yeniden bir çıkış yapmak için 3 puanı hedefliyor.

        Süper Lig'de çıktığı 29 mücadelede 13 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 48 puanla 5. sırada girdi.

        3

        Ev sahibi Göztepe ise son 10 maçta galibiyet alamazken, sahasında konuk edeceği Beşiktaş'ı yenerek kötü gidişe "dur" demek istiyor. İzmir ekibi, bu sezon 29 maçta topladığı 39 puanla 10. sırada yer alıyor.

        4

        BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

        Beşiktaş'ta altı futbolcu, Göztepe müsabakasında forma giyemeyecek.

        Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Necip Uysal, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo ve Ernest Muçi'nin müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

        5

        GÖZTEPE'DE EKSİKLER

        Göztepe'de sezonu kapatan Djalma Silva ile Isaac Solet'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Novatus Miroshi ile Juan bu maçta forma giyemeyecek.

        6

        BEŞİKTAŞ'TA 5 İSİM CEZA SINIRINDA

        Siyah-beyazlı takımda beş futbolcu, Göztepe maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Arthur Masuaku, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

        Söz konusu beş oyuncu, cezalı duruma düşmeleri durumunda Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

        7

        SON 5 MAÇTA TEK GALİBİYET

        Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada sahadan bir galibiyetle ayrıldı.

        Siyah-beyazlı ekip, bu süreçte karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK ve RAMS Başakşehir'e kaybederken, Kasımpaşa ile de berabere kaldı.

        Beşiktaş, söz konusu süreçteki tek galibiyetini derbi maçta Galatasaray'a karşı aldı.

        8

        TAYYİP TALHA VE SEMİH DÖNÜYOR!

        Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalarını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile Semih Kılıçsoy, görev verilmesi durumunda Göztepe karşısında forma giyebilecek.

        Ligde Kasımpaşa mücadelesinde kırmızı kartla oyun dışında kalan Tayyip Talha, geçen hafta oynanan RAMS Başakşehir müsabakasında bir maçlık cezasını tamamladı.

        Galatasaray derbisinde kırmızı kart görerek iki maç ceza alan Semih de cezasını Kasımpaşa ve RAMS Başakşehir karşılaşmalarında noktaladı.

        Her iki oyuncu da Göztepe mücadelesinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den forma bekleyecek.

        9

        BU SEZON İKİ MAÇI DA GÖZTEPE KAZANDI

        Beşiktaş ile Göztepe arasında bu sezon oynanan iki mücadeleyi de İzmir ekibi kazandı.

        Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakada 2-0 öne geçen siyah-beyazlı takım, daha sonra kalesinde 4 gol görerek sahadan puansız ayrılmıştı.

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de eşleşen iki ekibin yine İstanbul'daki karşılaşmasında 1-0'lık üstünlüğü eline alan Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasının ardından Göztepe, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

        İzmir ekibi kupada yoluna devam ederken, siyah-beyazlılar organizasyona veda etti.

        10

        ROMULO, BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA FARKLI

        Süper Lig'de cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edeceği Beşiktaş'ı yenip 10 maçlık galibiyet hasretini dindirmeyi hedefleyen Göztepe'de yıldız golcü Romulo yine takımın en önemli kozu olacak.

        Bu sezon attığı gol ve yaptığı asistlerle lige damga vurup Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesine giren Brezilyalı forvet, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la oynanan maçlarda alınan galibiyetlerin baş mimarı oldu.

        Ligin ilk yarısında siyah-beyazlıları deplasmanda 4-2 yenen Göz-Göz'de Romulo gol atamasa da 2 asist yaptı. 23 yaşındaki oyuncu o maçta 81'inci dakikada Fofana'ya, 90+1'de Tijanic'e gol paylarını verdi.

        11

        İşte Ole Gunnar Solskjaer'in muhtemel 11'i:

        12

        Mert Günok

        13

        Svensson

        14

        Paulista

        15

        Tayyip Talha Sanuç

        16

        Masuaku

        17

        Amir Hadziahmetovic

        18

        Gedson Fernandes

        19

        Rashica

        20

        Rafa Silva

        21

        Arroyo

        22

        Mustafa Erhan Hekimoğlu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        Cansız bedeninde 3-4 günlük morluklar vardı... Gözde'nin sevgilisi tutuklandı!
        Cansız bedeninde 3-4 günlük morluklar vardı... Gözde'nin sevgilisi tutuklandı!
        Kız alıp verme kavgası kanlı bitti!
        Kız alıp verme kavgası kanlı bitti!
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        5 ülkede eş zamanlı operasyon! 4 çete deşifre oldu
        5 ülkede eş zamanlı operasyon! 4 çete deşifre oldu
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Rıdvan Dilmen: Ağır-hafif sıklet maçı gibiydi
        Rıdvan Dilmen: Ağır-hafif sıklet maçı gibiydi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler