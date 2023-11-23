Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat, yönetim kurulunu 29 Kasım'da açıklayacak:

Camia ve taraftar gruplarıyla bir araya gelmek üzere Ankara'da bulunan Arat, ziyaretlerine Ankara Beşiktaşlılar Cemiyeti'nden başladı.

Arat, vaatlerini ve projelerini anlatması, taraftarların sorularını yanıtlamasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başkentteki temaslarına Türkiye'nin en eski Beşiktaşlı dernek kuruluşu olan Ankara Beşiktaşlılar Cemiyeti'nden start verdiğini dile getiren Arat, "Bundan sonra Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği (BEGİKAD) ile Beşiktaşlı Sanayici İş İnsanları ve Yatırımcıları Derneği'ni (BESİYAD) ziyaret edeceğiz. Yarın da Beşiktaşlı Hukukçular Derneği ve Anadolu Beşiktaşlılar Derneği ziyaretimiz olacak. Daha sonra da Bilkent'te büyük buluşma olacak. Tüm Beşiktaşlı kongre üyeleri ve taraftarlarla Bilkent'teki buluşmamızda Ankara'daki ziyaretlerimiz son bulacak. Ertesi gün de Konya'ya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

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Arat, seçimi kazanması halinde Beşiktaş'ın yönetim kurulunda asil-yedek üye ayrımı olmayacağını belirterek, "Beşiktaş'ta tüzük gereği 8 asil, 5 yedek üye var. Fakat buradaki iş hacmi çok büyük. Bu sebeple asil ve yedek olarak ayırmamız doğru olmaz. Seçildiğim takdirde 13 üye de bütün toplantılarımıza katılacak ve hepsi sorumluluk alacak. 29 Kasım akşamı hepsinin nelerden sorumlu olduğunu göreceksiniz. Aynı zamanda Beşiktaş A.Ş. Yönetim Kurulu'na işinin ehli Türkiye'deki en iyi profesyonelleri getireceğiz. 'Bana şu oyu ver, sana şu koltuğu vereyim' şeklinde bir pazarlama olmayacak. Listemizdeki ilk adayımızı (Cüneyt Sezgin) açıkladık. Türkiye'nin en önemli bankacılarından biri. Kendisi çok iyi eğitim almış, Kabataş mezunu. Hem profesyonel, dünyada milyar dolarlık şirket yönetmiş arkadaşlar alacağız hem de iş adamı alacağız. Dolayısıyla hibrit bir yapı oluşturacağız. Bu 13 üye de birlikte çalışacak ve birlikte sorumluluk alacak. Beşiktaş'ta çok güzel şeyler yapacağız. Dersimize çok iyi çalıştık. 29 Kasım akşamı Swissotel'de 13 üyemizi Beşiktaşlılarla tanıştıracağız. Yönetim kurulumuzda çok önemli bir eski Beşiktaşlı olacak. Futboldan gelme bir Beşiktaşlı olacak." diye konuştu.

- "Beşiktaşlıların oyuna kimse hükmetmeye kalkmasın"

Beşiktaş Kulübü'nü 23 yıldır benzer bir anlayışın yönettiğini savunan Arat, "Beşiktaş'ta 23 yıldan beri iktidarlar sürekli kendi içinden birilerini çıkarttı. Biz diyoruz ki bundan sonra bu son bulacak. Yeni, beyaz bir sayfa açılacak ve Beşiktaş'ta değişim yaşanacak. Bu değişime Beşiktaşlılar karar verecek ve gelip oy kullanacak. Buradan tüm Beşiktaşlıları 3 Aralık'ta oy kullanmaya davet ediyorum. Mutlaka gelin oyunuzu kullanın. Çünkü bu oy Beşiktaş'ın kaderini değiştirecek ve Beşiktaş'ın köprüden önceki son çıkışı olduğunu unutmayalım. Bu beyaz sayfanın açılması lazım. Tüm Beşiktaşlılar gelip bu değişikliği sandıklarda göstersinler." dedi.

Söz konusu zihniyetin iktidarı bırakmak istemediğini söyleyen Arat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her yeri kontrol etmek istiyorlar. Beşiktaş'ın halka açıklamasını, halkla buluşmasını engelliyorlar. Beşiktaş öyle büyük bir kulüp ki tüm Türkiye'yi kucaklamalı. Avrupa'daki, Amerika'daki tüm Beşiktaşlıları kucaklamalı. Ama onlar kendi küçük çevrelerinde, belli kongre oyunlarıyla burayı dizayn etmeye çalışıyorlar. Beşiktaş'tan artık vazgeçsinler. Yeteri kadar zarar verdiler. Biz diyoruz ki 'geleceğiz ve bu değişimi yapacağız'. 10 yaşındaki de 80 yaşındaki de bu değişimi istiyor. Bırakın, değişimin kararını Beşiktaşlının kendisi versin. Beşiktaşlıların oyuna kimse hükmetmeye kalkmasın. Beşiktaşlı özgürdür, Beşiktaşlı 'şuna oy ver, buna oy ver' diyenden hoşlanmaz. Derneklerimizin üstündeki baskıdan vazgeçsinler. 'Oyunuzu bize verin. Vermezseniz şöyle olur, böyle olur' diyorlar. Dernekler, üyelerini onların istediği gibi yönlendiremezler. Çünkü Beşiktaşlı özgürdür. Her Beşiktaşlı gidip özgürce oy kullanacak ve 3 Aralık'ta Beşiktaş'ın kaderini değiştirecek."

- "Beşiktaş fabrika ayarlarına dönecek"

Arat, Beşiktaş yönetiminin transferlere son derece yüksek para harcadığını ancak yanlış futbolcuların kadroya katıldığını dile getirerek, "60 milyon avroya yakın bir para harcandı. 4'er yıllık kontratlar yapıldı. Beşiktaş, Rıdvan (Yılmaz), Emirhan (İlkhan) ve Serdar (Saatçı) gibi çok genç oyuncularını toplam 10 milyona kaybetti. Onların yerine bir oyuncuyu sadece 10 milyona aldı. Bugün Serdar'ın değeri 40 milyon avrolara çıktı. Beşiktaş kendi değerlerini kaybetmeyecek. Beşiktaş'ta gençler menajerlerin oyuncağı olmayacak. Biz onlara sahip çıkacağız ve Beşiktaş'ın değerlerini, kulübün ekonomisine katkı sağlayacak şekilde değerlendireceğiz. Aynı zamanda Beşiktaşlı mutlaka altyapıdan yetişen oyuncuyu görmek ister. O yüzden Beşiktaş fabrika ayarlarına dönecek." yorumunu yaptı.