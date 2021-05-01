Beşiktaş Kulübü, Hatayspor için yaptıkları hızlandırılmış PCR testi talebinin reddedildiğini açıkladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın Süper Lig’in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde 01 Mayıs 2021 tarihinde yapmış olduğumuz Atakaş Hatayspor'a hızlandırılmış PCR testi uygulanması talebimiz, TFF Sağlık Kurulunca kabul görmemiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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