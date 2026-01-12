Habertürk
        Beşiktaş 'kupa' mesaisine başladı! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş Kupa mesaisine başladı!

        Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında 15 Ocak Perşembe günü Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 15:05 Güncelleme: 12.01.2026 - 15:05
        Beşiktaş Kupa mesaisine başladı!
        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında 15 Ocak Perşembe günü Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        2 gün izin yapan Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

        Isınma koşularıyla başlayan antrenmanda Beşiktaşlı futbolcular dar alanda oynanan minyatür kale oyunlarının ardından taktiksel çalışmalarla idmanı noktaladı.

