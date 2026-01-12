Beşiktaş Kupa mesaisine başladı!
Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında 15 Ocak Perşembe günü Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında 15 Ocak Perşembe günü Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
2 gün izin yapan Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenmanda Beşiktaşlı futbolcular dar alanda oynanan minyatür kale oyunlarının ardından taktiksel çalışmalarla idmanı noktaladı.