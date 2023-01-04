Süper Lig'de 19 takımın yer alması sebebiyle her hafta bir takım bay geçiyor. Ligin 17. hafta maç fikstürünün TFF tarafından açıklanmasının ardından Galatasaray'ın bu hafta yer almaması "Bu hafta Beşiktaş'ın maçı yok mu, bay mı geçiyor?" sorularını akıllara getirdi. Peki, Beşiktaş'ın maçı ne zaman, bu hafta maçı yok mu?