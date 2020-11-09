Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olarak zirve yarışında çok ağır bir yara daha alan Beşiktaş'ta gözler yeniden milli araya çevrildi. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; sezon başından bu yana özellikle savunma ve kaledeki bireysel hatalardan çok çeken siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın ve kurmayları, 2 haftalık boşlukta bu eksiklere çare bulmayı hedefliyor. Bu sezon ligde çıktığı 7 maçta kalesinde 12 gol gören Kartal, bu periyodu maç başına 1.75'lik gol yeme ortalaması ve -2 averajla kapattı. Beşiktaş, ilk golü yediği 3 maçta ise mağlup olmaktan kurtalamadı.

SAKATLAR BEKLENİYOR

Beşiktaş'ta özellikle kanat bölgesinde yaşanan sakatlık sorunları hücumu olumsuz etkileyen faktörlerin başında geliyordu. 2 haftalık milli arada Gökhan Töre ve Kevin N'Koudou'nun Başakşehir maçına kadar hazır olması bekleniyor. Ghezzal'ın gelişiyle sağ kanatta güçlenen siyah-beyazlılar, Töre ve N'Koudou ikilisinin dönmesiyle solda da eli güçlü bir konuma gelecek.

UTKU'YA ÖZEL İLGİ

Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart görmesinin ardından Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında kaleyi devralacak olan Utku Yuvakuran için de teknik heyet alarma geçti. Bu sezon sadece Avrupa Ligi elemesindeki Rio Ave maçında forma giyen Utku, Gaziantep maçında Ersin'in kırmızı kartının ardından oyuna girerken 33 dakikalık sürede kalesinde 2 gol gördü ve performansıyla güven vermedi. Yalçın ve ekibi, 23 yaşındaki kaleciyi zorlu fikstüre özel olarak hazırlayacak.

ZİRVEYE TUTUNMAK İÇİN KAYIPSIZ GEÇMEK ŞART

Beşiktaş, milli aranın ardından ilk olarak 22 Kasım'da Başakşehir'i konuk edecek. Kartal, bu maçında ardından ise 29 Kasım'da derbi maçta Fenerbahçe ile deplasmanda, 6 Aralık'ta Kasımpaşa ile evinde ve 13 Aralık'ta ise Alanyaspor ile dış sahada karşı karşıya gelecek. Bu zorlu 4 maçta alınacak sonuçlar Beşiktaş'ın bu sezon zirve yarışındaki durumunu da netleştirecek.