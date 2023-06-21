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Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Papara Üst Yöneticisi (CEO) Emre Kenci ve siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri ve pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehtap Ferah katıldı.

Sponsorlukların kulüpler için büyük önemi olduğunun altını çizen Ahmet Nur Çebi, "Ekonominin çok büyüdüğü, sadece stat ve bilet gelirlerinin yeterli olmadığı bir süreç yaşanıyor. Kendilerinin bize verdiği değer gurur kaynağı. Papara firmasıyla önümüzdeki sene de beraber olmak üzere nikahı tazeledik. Bu seferki bir diğerinden biraz daha farklı, üstüne ilave edildi. Geçen sene konçta sponsorumuzdu, bugün kol sponsorluğunda, tek kolumuzda yoluna devam edecek. Yeni çıkan formalarımızla beraber kolda da Papara bizimle beraber olacak. Verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Konçtan, kola, belki yarın daha büyük sponsorluklara inşallah beraber yürüyeceğiz. Ekonomik olarak ülkenin yaşadığı sorunlar, deprem, iki sene önce yaşanan kovid derken kulüpler olarak sıkıntılı süreç yaşıyoruz. Nefes alabiliyorsak, değerli sponsorlarımız sayesinde alabiliyoruz. Dünya dijital ortama doğru gidiyor, genç nesil dijital ortamı değerlendiriyor, ben hala telefonla oynarken torunuma soruyorum. Beşiktaş camiasının Papara ile ilişkimizi desteklemesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın dün tanıtılan yeni sezon formalarının da gösterildiği basın toplantısında Çebi, "TFF kongresinde de giymeyi düşünüyorum. Görsünler Beşiktaş’ı." sözlerini kullandı.

EMRE KENCİ: PAPARA MARKASINI BEŞİKTAŞ MARKASIYLA ÖRTÜŞÜT GÖRÜYORUZ

Papara Üst Yöneticisi (CEO) Emre Kenci de Beşiktaş ile iş birliklerini sürdürdükleri için mutlu olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Burada olmak her zaman benim için ayrı. Beşiktaş gibi köklü bir takıma, bizim gibi yeni bir şirketin sponsor olabilmesi bizim için büyük gurur kaynağı. Papara markasını Beşiktaş markasıyla örtüşür görüyoruz. Ortak değerlerin olduğunu görüyoruz. Papara'nın sloganı 'Banka değil papara', buradan yola çıkarak 'Sponsor değil papara' reklam filmimizi hayata geçirdik. Çok beğenildi. 'Bırakmam seni Türkiyem' kampanyasını uygulamamıza ekledik. Bu iş birliğini genişletmeye karar verdik. Bu sene konç ve kol sponsoru oluyoruz. Bu kez iki senelik anlaşma yaptık. Papara çok hızlı büyümeye devam eden bir şirket, ivmemizi kaybetmezsek bu sponsorlukları daha da büyütmek istiyoruz. Ayrıca bir Beşiktaş kart ürününü duyuruyoruz. Beşiktaş kart, papara kartların ayrıcalıklarının tamamın sahip olmakla beraber, kartal yuvalarında taraftarlara indirimler sağlıyor, forma ve maç bileti kazanabilme şansları sağlıyor."

Beşiktaş Genel Sekreteri Mehtap Ferah ise, "120 yıllık armamızın, iş birl