Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Pendikspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"Futbol sahada oynanıyor, oynanmadan kazanılmıyor, sürprizler olabiliyor. Bu da bugün bizim başımıza geldi. Kazanmamız gerekiyordu, ilk yarıda ikinci yarıda pozisyonlarımız var. Rakibin atak sayısı az. Hem topu tutmak hem pas yapmak hem de oyuncuları görmek istedik ama o da olmadı. Kalabalıkken defans arasına atılan topta penaltı oldu ve golü yedik. Ne olursa olsun o pozisyonu vermemek gerekiyordu. En büyük sıkıntımız, bugün baskılarımız iyi değildi."

"NE OLURSA OLSUN KAZANMALIYDIK" "İkinci yarıda hem önde hem ortada top tutamadık, top karşılayamadık. Etkili atakları yok ama bizim daha fazla pozisyon üretmeliydik. Fiziksel olarak gitgel olması bizi yordu. İlk yarıda onlar yarı sahasında oynadı. Fizik olarak ayakta kaldılar. Onlar için de sürpriz olacak pozisyonda golü buldular. Futbolda şans bazen gülmeyebilir. Ne olursa olsun kazanmalıydık. Net pozisyonlar vardı, değerlendiremedik. Üzgünüz."

"OYUNU KOPARMAK GEREKİYORDU" "Rakip geldiği için değişiklik yaptık. Top tutabilecek, yönetebilecek oyuncularımız olsun dedik ama başarılı olamadık. Karşılama olarak da sıkıntı yaşadık, defansa yük verdik. Aboubakar ve Chamberlain ile net fırsatlar bulduk ama gol bulamadık. Oyunu koparmak gerekiyordu."

"KONUŞURSAK AĞIR OLUYOR" "Hakemlerle ilgili konuşmaya gerek yok. Hakem nedir, VAR nedir. Konuşursak ağır oluyor, gerek yok. Yerimizde oturuyoruz zaten, çok konuşmuyoruz. Autsa, gol değil. Aut değilse, o zaman bilmiyorum. Penaltıysa penaltıdır bilmiyorum. Hakem bir karar verdiğine göre, herhalde görmüş de vermiştir."