Beşiktaş, Samsunspor hazırlıklarını sürdürdü!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 15 Nisan 2026 - 15:40
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Siyah-beyazlılar, idmanda kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan yarışların ardından taktiksel uygulamalarla tamamlandı.
Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ