Beşiktaş, Şeref Bey'i andı
Beşiktaş Kulübü futbol şubesinin kurucusu Şeref Bey, kabri başında anıldı.
Giriş: 19.03.2026 - 16:30
Beşiktaş Kulübü, futbol şubesinin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey'i (Şeref Bey) kabri başında andı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol şubemizin kurucusu Şeref Bey, Ramazan Bayramı ve 19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü vesilesiyle Yahya Efendi Dergahı'ndaki kabri başında ikinci başkanımız Hakan Daltaban ve genel sekreterimiz Uğur Fora'nın katılımlarıyla düzenlenen törende dualarla anıldı." denildi.
