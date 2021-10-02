STAT: Vodafone Park
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Oğuzhan, Kenan, Güven, Batshuayi
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ligde oynadığı son maçta Altay'a 2-1 mağlup olan ve ligdeki ilk yenilgisini alan siyah-beyazlı ekip, 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı.
Sivasspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlı ekip ligdeki son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi.
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