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Beşiktaş - Sivasspor CANLI YAYIN

Beşiktaş - Sivasspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Altay deplasmanında ilk yenilgisini alan Beşiktaş, 2 maçtır kazanan Sivasspor'u konuk ediyor

Beşiktaş - Sivasspor CANLI YAYIN

STAT: Vodafone Park
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Oğuzhan, Kenan, Güven, Batshuayi
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde oynadığı son maçta Altay'a 2-1 mağlup olan ve ligdeki ilk yenilgisini alan siyah-beyazlı ekip, 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı.

Sivasspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlı ekip ligdeki son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi.

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