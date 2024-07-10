Beşiktaş, Slovenya kampındaki ilk çalışmasını yaptı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Slovenya'nın Maribor kentindeki kampına bu akşam salonda yaptığı antrenman ile başladı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra havuzda yapılan kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Slovenya kampındaki çalışmalarına yarın TSİ 11.30 ve 19.00’de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.