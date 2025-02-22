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        Beşiktaş, Solskjaer ile kanatlandı!

        Beşiktaş, teknik direktörlüğe Ole Gunnar Solskjaer'i getirdikten sonra ligde yükselişe geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 14:57 Güncelleme: 22.02.2025 - 14:57
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        Beşiktaş, Solskjaer ile kanatlandı!
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        18 Ocak'ta Beşiktaş ile sözleşme imzaladıktan sonra ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde çıkan ve Athletic Bilbao'yu 4-1 yenerek Beşiktaş kariyerine süper bir başlangıç yapan Solskjaer, daha sonra ligde Antalya ile deplasmanda berabere kalmıştı. Peşinden çıkılan Twente maçını kaybedip Avrupa'dan elenen Solskjaer, takımı tanıma sürecini kötü bir tecrübe ile geçirdi.

        Twente mağlubiyeti sonrası adaptasyon sürecini çabuk atlatan Norveçli teknik adam, futbolcuları tanıyıp, oyun sistemini oturtmaya başladı. Siyah beyazlı futbolcuların, Solskjaer'in istediği doğrultuda performans göstermeye başlamasından sonra, ligde ikinci kez 3 maçlık seri yakaladı. Sezon başında Samsunspor, Antalyaspor ve Sivasspor'u yenerek peş peşe 3 galibiyet alan Beşiktaş, tam 6 ay sonra 3 galibiyetlik seri yakalamış oldu. Beşiktaş, ligde önümüzdeki hafta sahasında karşılaşacağı Kayserispor'u yenerse, bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisine geçecek.

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        14 HAFTA SONRA 4. SIRAYA ÇIKTI

        Beşiktaş'ın Ole Gunnar Solskjaer ile yakaladığı seri galibiyetler ve olumlu hava, ligdeki sıralamasına da yansıyor.

        Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına gidebilmek için mutlaka ilk 4 içinde yer almak ya da Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak zorunda olan siyah beyazlılar, Solskjaer ile 3 maçta ligde gelişim gösterdi ve sıralamada da yükselişe geçerek, 14 hafta sonra 4'üncü sıraya çıktı.

        Beşiktaş çok iyi başladığı ve maç eksiğiyle 2'nci sırada olduğu sezonda, peş peşe mağlubiyetler almaya başlamış ve 11'inci haftada 4'üncü sıradan 5'inci sıraya gerilemişti. 11'inci haftadan sonra 5, 6 ve 7'nci sıralarda gezinen siyah beyazlılar, Solskjaer ile ligde 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alıp 10 puan topladı ve dün akşam itibariyle 41 puana çıkarak 4'üncü sıraya yerleşti.

        DERBİLERDE YABANCI HAKEM İSTEĞİ SÜREKLİ GÜNDEMDE TUTULACAK

        Beşiktaş'ın dün akşamdan itibaren en önemli gündem maddesi, derbi maçlarında yabancı hakem isteği olacak.

        Maç sonu açıklama yapan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, ''Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakeminin yabancı olmasından dolayı, Beşiktaş olarak aynı hakemin Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarımızda da görev almasını istiyoruz. Şimdiden federasyon hazırlıklarını yapsın. Biz aynı hakemin yönetmesini istiyoruz'' diye konuşmuştu.

        Başkan Adalı, Galatasaray - Fenerbahçe maçını yönetecek olan Slavko Vincic'in ezeli rakipleriyle oynayacakları derbilerde de görev yapmasını istiyor. Bu konu ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi müracaatta da bulunacak olan başkan Serdal Adalı, derbi haftası gelmeden bu konuyu sıklıkla gündeme getirecek ve konunun sıcak kalmasını sağlayacak.

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