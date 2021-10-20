Açık konuşalım. Türkiye’de bu tip bir geçiş hücumu yapabilen bir takım yok. Bu sahneden savunmanızı unutup rakibin zaaflarında niyet ettiğiniz oyunlar başınıza bela açıyor işte. Buna hiçbirimizin hesaba katmadığı bir silah daha eklendi. Her ne kadar stoper bek arasına oyuncu kaçırabilsek de ofsayt hattını çok iyi çektiler. (9’a 0) Her sızma çabası ofsaytla sonuçlandı. Yani onların savunma sorununun içindeki bir tuzağa takıldık.