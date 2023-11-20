Beşiktaş, Suat Taştan'ı son yolculuğuna uğurladı

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Beşiktaş Futbol Özkaynak Düzeni İdari Menajeri ve eski futbolcu Suat Taştan için Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat ve yönetim kurulunun yanı sıra Beşiktaş alt yaş gruplarından futbolcular ve antrenörler katıldı. Taştan, stadyumda yapılan tören sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

AHMET NUR ÇEBİ: ÇOK NEZİH VE KİBAR İNSANDI

Düzenlenen törende Taştan’ın ailesine ve sevdiklerine sabır dileyen Başkan Çebi, “Çok nezih ve kibar insandı. Nezaketine hayrandım. Hastalığının her döneminde bile çalışmaktan geri kalmadı. O iyi bir Beşiktaşlıydı. İyi bir sporcuydu. Camiamıza örnek olabilecek bu insanları ebediyete yolcu ettikten sonra camiamızın gelecek nesilleri ve çocuklarına iyi anlatabilmek biz yaşayan Beşiktaşlıların görevi olması lazım. Önce ailesine sabır diliyorum, tüm Beşiktaş camiasına sabır diliyorum. Nur içinde yatsın. İyi hatırlayalım, hatırladıkça da kendisine duamızı yapalım ve bu değerli insanları çocuklarımıza, gelecekte Beşiktaşlı doğacaklara hep anımsatalım. Anımsatacak düzeni ve tedbiri biz yöneticiler olarak taşıyalım ve devam ettirelim. Allah rahmet eylesin” diye konuştu.