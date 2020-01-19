Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında evinde lider Sivasspor'a 2-1 kaybeden ve zirvenin 10 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta Abdullah Avcı maç sonunda açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Akıl ile duyguyu karıştırdığın bir oyun. 2. yarının ilk maçı, seyirci atmosferi, içeride kazanma duygusu, aklının önüne geçebiliyor.Taraftarı üzdük, özür dileriz. Kazanarak devam etmek isteyeceğiz."

"Beşiktaş taraftarı duygusunu tutkusunu belli eden bir taraftar. Bunu geldiğimden beri yaşıyorum. Bu dalgalanmaları 6 hafta üst üste kazandığımda da yaşadık."

BASIN TOPLANTISI

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Demir Grup Sivasspor karşısında alınan 2-1 mağlubiyette fazla duygusal davrandıklarını söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iç sahada kaybetmenin ve özellikle ikinci yarıya bu şekilde başlamanın iyi ve şık olmadığını vurgulayarak, "Aklı bir tarafa bırakıp duyguların çok ön plana çıktığı bir maçı kaybettik. Bundan sonraki süreci daha iyi değerlendirmeye çalışacağız." dedi.

Taraftarların coşkusunun bazen oyuncuların duygularının önüne geçtiğine dikkati çeken Avcı, "Çok hatalı yediğimiz bir gol sonrasında dönme isteğimiz oldu ama hep duygularımız devrede oldu. Attığımız gol, organizasyon golü değil. Arkadan, 60 metreden final pası, yaş ortalamamız yüksek ve rakip daha genç, bu oyuna dayanamazsınız." ifadelerini kullandı.

İSTİFA TEZAHÜRATLARI...

Hes Kablo Kayserispor maçında taraftarların kendisine destek verdiğini ama Sivasspor maçında istifa tezahüratının yapıldığının hatırlatılması üzerine Avcı, şunları kaydetti:

"Beşiktaş taraftarı duygusunu, tutkusunu net belli ediyor. Geldiğimden beri yaşıyorum. Dalgalanmaları 6 hafta üst üste kazandığımda da yaşadım. Mevcuttakilerle en iyi performansı almaya çalışıyorum, bundan sonraki süreçte de aynı olacaktır. Taraftarın coşkusu bazen oyunda etkin olabiliyor, erken hareket etmede. Teknik adamlar, dünyanın her yerinde bunları yaşar. Sahanın içinde daha iyisini nasıl yapabilirim onun üzerine çalışıyorum. İki duyguyu da Beşiktaş taraftarı bana yaşattı. Sağlıklı bir şekilde ayakta kalmak gerekiyor. Ertesi gün yeni bir hayat başladığında kendimi toparlamam gerekiyor."

"Vazgeçmeden devam etmek zorundasın" diyen Avcı, "O kaybediyor bu kaybediyor. Olumsuz düşünmeden çıkış noktaları bularak devam etmek zorundasın, dünyanın sonu değil." yorumunu yaptı.

Abdullah Avcı, Burak Yılmaz'ın penaltı beklediği pozisyonla ilgili soruya, "Verilebilir gördüm, en azından VAR'a gidilebilir diye gördüm. Frikik kazandığımız N'Koudou'nun pozisyonla birebirdi." şeklinde cevap verdi.

Saha dışı sıkıntıların olup olmadığının sorulması üzerine Avcı, "Mevcut ne yazıkki bu, en iyisini yapmaya çalışacağız. Ekonomik anlamda yönetim geldiğinden itibaren bir şeyler yapıyor, uygulamaya çalışıyor." diye konuştu.

TRANSFER SÖZLERİ

"Transfer istemiyorum, kadro yeterli' sözleri yalan. Benim böyle beyanlarım olmadı. Yönetimden mevki olarak talepte de bulundum, forvet bölgesine takviye istedim. Ama mevcut kadro buysa da bundan en iyi verimi almak için çalışacağım"

"Guilherme'yi istemiyorum' da demedim. 'Önce forvet oyuncusu istiyorum' dedim. Guilherme gelseydi, yabancı kontenjanımız dolacaktı ve forvet alamayacaktık. Şu anda da transfer olacak mı bilmiyorum"