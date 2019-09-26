Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman'ın geçtiğimiz gün aldığı istifa kararı gündemi sarsarken siyah-beyazlı kulislerde hareketlilik artarak devam ediyor. Başkan adaylığı için adı geçen isimlerden olan eski 2. başkan Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Çebi'nin listesi için eski yöneticilerden Adnan Dalgakıran, Erdal Torunoğulları ve Mesut Urgancılar'ın adı geçiyor.

TORUNOĞULLARI'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Beşiktaş'ta dış ilişkilerden ve transferden sorumlu yöneticilik yapan, 2016'da istifa ederek yönetimden ayrılan Erdal Torunoğulları'ndan dün dikkat çeken paylaşımlar geldi. Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan Torunoğulları, kısa özgeçmişini ve Beşiktaş'taki yöneticilik kariyerine dair notları paylaşırken bu durum seçim hazırlığı olarak yorumlandı.