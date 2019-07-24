Transferin sessiz takımı Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Siyah-beyazlı takım, bugün yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'ya gitti. Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarından futbolcuların Nevzat Demir Tesisleri'nden çıkışından fotoğraflar yayınlandı. Kafilede Dinamo Zagreb'in 17 yaşındaki genç yeteneği Ajdin Hasic'in de yer aldığı görüldü.
Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Hasic'in ismine, siyah-beyazlı takımın açıkladığı kafile listesinde yer verilmedi. Oyuncunun ekim ayında 18 yaşını doldurduktan sonra sonra resmi sözleşmenin yapılacağı belirtildi.
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