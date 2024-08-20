Beşiktaş'ta Alex-Oxlade Chamberlain'de veda zamanı
Beşiktaş'ta Alex-Oxlade Chamberlain ile yolların ayrılması için geri sayım sürüyor
Beşiktaş'ın yolları ayırmak istediği Alex-Oxlade Chamberlain ile görüşmelerin bu hafta sonuca ulaştırılması hedefleniyor.
İngiliz futbolcu, ülkesinden aldığı teklifleri değerlendirirken kontrat feshi için de pazarlıklar sürüyor.
Yeni sezonda ülkesine dönmek isteyen Chamberlain'in ayrılığının kısa süre içinde resmileşmesi ve yabancı kontenjanında yer açılması bekleniyor.
Beşiktaş yönetimin kadroda düşünülmeyen bir başka isim olan Daniel Amartey ile de görüşmeleri devam ediyor.
Vincent Aboubakar ise takımdan ayrılmayacağını bir kez daha yineledi.