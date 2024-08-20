Beşiktaş'ta Alex-Oxlade Chamberlain'de veda zamanı

Beşiktaş'ın yolları ayırmak istediği Alex-Oxlade Chamberlain ile görüşmelerin bu hafta sonuca ulaştırılması hedefleniyor.

İngiliz futbolcu, ülkesinden aldığı teklifleri değerlendirirken kontrat feshi için de pazarlıklar sürüyor.

Beşiktaş yönetimin kadroda düşünülmeyen bir başka isim olan Daniel Amartey ile de görüşmeleri devam ediyor.

Vincent Aboubakar ise takımdan ayrılmayacağını bir kez daha yineledi.