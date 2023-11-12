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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Bakhtiyor Zaynutdinov'un burnu kırıldı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Bakhtiyor Zaynutdinov'un burnu kırıldı!

        Beşiktaş Kulübü, Başakşehir maçında sakatlanan Bakhtiyor Zaynutdinov'un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık tespit edildiğini belirtip, Kazak futbolcuya burun redüksiyonu ve atel uygulaması yapıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 23:25 Güncelleme: 12.11.2023 - 23:25
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        Zaynutdinov'da kırık tespit edildi!
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        Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık olduğunu açıkladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, RAMS Başakşehir müsabakasının 37. dakikasında yüzüne ve burnuna aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen oyuncunun durumu hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

        Maç devam ederken hastaneye kaldırılan Zaynutdinov ile ilgili, "Futbolcumuz Bakhtiyor Zaynutdinov'un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık saptanmıştır. Zaynutdinov'a burun redüksiyonu ve atel uygulaması yapılmıştır." denildi.

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