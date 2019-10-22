UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta mücadelesinde Portekiz temsilcisi Braga'yı ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışma 1,5 saat sürdü. İdmana sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Georges N'Koudou, Burak Yılmaz, Abdoulay Diaby ve Douglas Santos katılmadı. Victor Ruic takımdan ayrı çalışırken, sakatlığını atlatan Oğuzhan Özyakup ise takımla birlikte çalıştı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

Pas çalışması, 5’e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmasının yaptığı idman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Küçükçekmece Belediyesi Spor Okulları'ndan gelen bir grup öğrenci de antrenmanı takip ederken, idman sonrasında futbolcular, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirip forma imzaladı. Braga maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak olan siyah-beyazlılar, son antrenmanını akşam 18.00'de yapacak. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.