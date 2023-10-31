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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Burak Yılmaz altyapı antrenörlerine teşekkür etti - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz altyapı antrenörlerine teşekkür etti

        Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, A Takıma çıkan futbolcular için altyapıda görev yapan teknik adamlara teşekkür etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 19:04 Güncelleme: 31.10.2023 - 19:04
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        Burak Yılmaz'dan altyapıya teşekkür
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        Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        "Beşiktaş'ımızın geleceği olan çocuklarımıza gözü gibi bakıp her konuda üzerlerine titreyen ve A Takım seviyesine çıkmaları için elinden geleni yapıp deneyimlerini aktaran tüm akademi antrenörlerimize ve U19 takımı sorumlusu Serdar Topraktepe hocam ile ekibine teşekkür ederiz."

        Siyah-beyazlıların ligde oynadığı Gaziantep FK mücadelesinde 18 yaşındaki Yakup Arda Kılıç, 21. dakikada oyuna girerken bu sezon ilk kez A takım forması giydi. Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz ile Semih Kılıçsoy da bu sezon Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi mücadelelerinde şans bulan isimler oldu.

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