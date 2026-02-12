Canlı
Habertürk
Habertürk
        Beşiktaş'ta deplasman karnesi korkutuyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta deplasman karnesi korkutuyor!

        Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş'ta deplasman performansı alarm veriyor.

        Giriş: 12.02.2026 - 11:48 Güncelleme: 12.02.2026 - 11:52
        Beşiktaş'ta deplasman karnesi korkutuyor!
        Beşiktaş'ta tüm gözler Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Başakşehir maçına çevrildi.

        Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını sürdürürken zorlu mücadele öncesi deplasman karnesini tersine çevirmek de en önemli hedeflerden birisi...

        Bu sezon deplasmanda 10 maça çıkan Beşiktaş, sadece 4 galibiyet alırken 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

        Alanyaspor ve Göztepe'ye mağlup olan Beşiktaş, sonrasında deplasmanda kaybetmese de kazanmakta da bir o kadar zorlandı.

        Son olarak dış sahada Eyüpspor'a takılan Beşiktaş, toplamda 14 puanlık kayıp yaşadı.

        Siyah-beyazlılar, Başakşehir karşısında kazanarak kayıplara nokta koymanın peşinde...

        Evlerinde öldürülmüş halde bulunan çift, toprağa verildi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Turgut (79)-Nuran Çakaloğlu (79) çifti, toprağa verildi. Cenazeye katılan çiftin oğullarından Ahmet Çakaloğlu olayın cinayet olduğunu söylerken; Serhat Çakaloğlu, cinayetin hunharca işlendiğini dile getirdi. (DHA)

