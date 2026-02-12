Beşiktaş'ta deplasman karnesi korkutuyor!

Beşiktaş'ta tüm gözler Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Başakşehir maçına çevrildi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını sürdürürken zorlu mücadele öncesi deplasman karnesini tersine çevirmek de en önemli hedeflerden birisi...

Bu sezon deplasmanda 10 maça çıkan Beşiktaş, sadece 4 galibiyet alırken 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Alanyaspor ve Göztepe'ye mağlup olan Beşiktaş, sonrasında deplasmanda kaybetmese de kazanmakta da bir o kadar zorlandı.

Son olarak dış sahada Eyüpspor'a takılan Beşiktaş, toplamda 14 puanlık kayıp yaşadı.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir karşısında kazanarak kayıplara nokta koymanın peşinde...