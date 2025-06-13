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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta divan kurulu toplanıyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta divan kurulu toplanıyor

        Beşiktaş Kulübü'nde yılın ikinci divan kurulu toplantısı 14 Haziran Cumartesi günü (yarın) yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:43 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:43
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        Beşiktaş'ta divan toplanıyor
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        Beşiktaş Kulübünde yılın ikinci divan kurulu toplantısı 14 Haziran Cumartesi günü (yarın) yapılacak.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak.

        Toplantıda kulüp yönetim ve denetim kurulları sunum gerçekleştirecek. Sonrasında divan kurulu üyelerinin raporlar hakkında görüşleri alınacak.

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