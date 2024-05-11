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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic 2 yıllık sözleşme imzaladı! - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic 2 yıllık sözleşme imzaladı!

        Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Siyah-Beyazlılar ile 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atarak takımda kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 22:45 Güncelleme: 11.05.2024 - 22:45
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        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
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        Beşiktaş Emlakjet'te durumu merak edilen başantrenör Dusan Alimpijevic konusunda mutlu sona ulaşıldı.

        Beşiktaş Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, Dusan Alimpijevic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic'in resmi sözleşmeye imza attığını Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, yaptığı açıklama ile paylaştı. Arseven'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

        "Beşiktaş Emlakjet Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile karşılıklı olarak yeniden anlaşarak 2 yıllık yeni bir sözleşme imzaladık.

        Sözleşme şartlarımıza göre ikinci yılda EuroLig çıkış opsiyonunu çıkış tutarında kulübümüz lehine iyileştirme yaparak Beşiktaş'ımızın çıkarlarını koruyarak anlaşmaya vardık.

        Önümüzdeki yıl EuroCup ve Süper Lig'de Hocamız ile Final Oynayacak bir kadro kurmak için bugünden itibaren çalışmalarımıza başlıyoruz.

        Beşiktaş'ımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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