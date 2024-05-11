Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic 2 yıllık sözleşme imzaladı!

Beşiktaş Emlakjet'te durumu merak edilen başantrenör Dusan Alimpijevic konusunda mutlu sona ulaşıldı.

Beşiktaş Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, Dusan Alimpijevic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic'in resmi sözleşmeye imza attığını Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, yaptığı açıklama ile paylaştı. Arseven'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş Emlakjet Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile karşılıklı olarak yeniden anlaşarak 2 yıllık yeni bir sözleşme imzaladık.