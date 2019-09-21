Beşiktaş'ta eksikler can sıkıyor!

Pazartesi günü Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş, taraftar desteğini de arkasına alarak haftayı kayıpsız atlatmak istiyor. Ancak siyah-beyazlılarda eksikler can sıkıyor. Savunmada forma giyen Vida'nın cezalı olması, Ruiz ve Roco'nun da sakatlıklarının bulunması, Avcı'yı zor durumda bırakıyor. Bu isimlerin yanı sıra yeni transfer Elneny de Gazişehir maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup ve Burak Yılmaz, takımla çalışmalara başlarken, bu futbolcuların henüz tam olarak hazır halde olmadığı ve ilk 11'de başlamasının zor olduğu öğrenildi. Bugün ve yarın yapılacak olan antrenmanlarda bu 2 futbolcunun son durumuna bakılacak. Özellikle Burak Yılmaz'ın forma giyemeyecek durumda olması halinde, Abdullah Avcı'nın bu maçta forvet hattında Diaby'ye şans vermesi bekleniyor. Savunmada ise Atiba ile Necip Uysal'ın görev alabileceği kaydedildi.