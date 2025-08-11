Beşiktaş'ta Elan Ricardo için oynatma şartı!
Beşiktaş'ta, geçtiğimiz sezon kış transfer döneminde kadroya katılan Elan Ricardo'nun geleceği ile alakalı sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Siyah-beyazlıların Kolombiya'dan kadrosuna kattığı Elan Ricardo, yeni sezonda bir kulübe kiralanacak.
Ricardo'yu Polonya ve Portekiz'den kiralamak isteyen kulüpler bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekibin 21 yaşındaki futbolcu için kiralamak isteyen kulüplere belirli sayıda maçta oynama zorunluluğu koydurtmak istediği aktarıldı.
Beşiktaş, genç orta sahasını en az 20-25 ilk 11'de görev alabileceği bir takıma kiralamak istiyor.