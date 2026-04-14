Beşiktaş'ta gözler Wilfred Ndidi'de!

Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları yeni hafta ile birlikte başladı.

Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve Antalyaspor maçında forma giyemeyen Wilfred Ndidi, bireysel çalışırken Samsunspor deplasmanında durumu belirsizliğini koruyor.

Nijeryalı futbolcunun durumu karşılaşmaya kadar yakından takip edilecek.

Samsunspor maçınının ardından Alanyaspor ile Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda bu karşılaşma sezonun kalan tek hedefi açısından büyük önem taşıyor.

Ndidi için bu karşılaşma da düşünülerek sıfır risk alınması beklenirken Antalyaspor karşısında beğeni toplayan Kartal Kayra Yılmaz'a yine görev düşebilir.

REKLAM

Bunun yanı sıra sol kanatta haftalar sonra skor bulan Jota Silva'nın yanı sıra sakatlığını atlatan El Bilal Toure'nin de dönmesiyle Junior Olaitan'ın merkezde devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, idmandaki performanslara göre 11'e son şeklini verecek.