        Beşiktaş'ta gözler Wilfred Ndidi'de!

        Beşiktaş'ta gözler Wilfred Ndidi'de!

        Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve bireysel olarak çalışmalara başlayan Wilfred Ndidi'nin, Samsunspor deplasmanında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 12:30 Güncelleme:
        Beşiktaş'ta gözler Ndidi'de!

        Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları yeni hafta ile birlikte başladı.

        Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve Antalyaspor maçında forma giyemeyen Wilfred Ndidi, bireysel çalışırken Samsunspor deplasmanında durumu belirsizliğini koruyor.

        Nijeryalı futbolcunun durumu karşılaşmaya kadar yakından takip edilecek.

        Samsunspor maçınının ardından Alanyaspor ile Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda bu karşılaşma sezonun kalan tek hedefi açısından büyük önem taşıyor.

        Ndidi için bu karşılaşma da düşünülerek sıfır risk alınması beklenirken Antalyaspor karşısında beğeni toplayan Kartal Kayra Yılmaz'a yine görev düşebilir.

        Bunun yanı sıra sol kanatta haftalar sonra skor bulan Jota Silva'nın yanı sıra sakatlığını atlatan El Bilal Toure'nin de dönmesiyle Junior Olaitan'ın merkezde devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

        Teknik direktör Sergen Yalçın, idmandaki performanslara göre 11'e son şeklini verecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara'da fabrika yangını

        Ankara'nın Sincan ilçesinde, bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Hürmüz'de abluka!
        Hürmüz'de abluka!
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        46 yıllık çift, evlilik yıl dönümlerinde birlikte kalp ameliyatı oldu
        46 yıllık çift, evlilik yıl dönümlerinde birlikte kalp ameliyatı oldu
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        "2300'de deniz seviyesi 15 metre yükselecek"
        "2300'de deniz seviyesi 15 metre yükselecek"
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        3 yaşındaki kızı için görev başında