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HaberlerFutbol

Beşiktaş'ta Göztepe bekleyişi

Çaykur Rizespor'u yenerek kötü gidişe son veren Beşiktaş'ta gözler Göztepe maçı ile ilgili verilecek karara çevrildi. Kural hatası nedeniyle itiraz yapan siyah-beyazlılar, maçın tekrarını bekliyor

Beşiktaş

Süper Lig, Avrupa ve kupada oynadığı son 8 maçta 1 galibiyet alan ve yaşanan gidişat sonucunda teknik direktör değişikliğine giden Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinden sonra alınan Çaykur Rizespor galibiyeti camiayı ve yönetimi umutlandırdı. Rizespor karşısında oyuncu değişikliği olmasa da saha içindeki diziliş değişikliğiyle kazanılan 3 puan, Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe'nin mağlup olmasıyla çok daha fazla değerli hale geldi. Beşiktaş'ın puan hesaplamalarında Göztepe maçı için yaptığı kural hatasından dolayı maç tekrarı da önemli bir yer oynuyor. TFF yönetiminin maçın tekrarı yönünde karar almasını bekleyen Beşiktaş yönetimi, maçta yapılan hatanın doğrudan sonucu etkilediği düşüncesini her fırsatta dile getiriyor. Siyah beyazlılar istedikleri yönde karar çıkması halinde Göztepe maçını da artı 3 puan olarak hesaplarına ekliyor.

SERGEN YALÇIN TAKIMA MOTİVASYON YÜKLÜYOR

Yeni transfer Jerome Boateng'in kısa sürede takıma uyum sağlamasını bekleyen Sergen Yalçın ise, Ganalı forvetin sağlayacağı fayda ile hücum gücünü artırmayı ve puan olarak daha yukarı çıkarak yeniden şampiyonluk yarışına ortak olmayı hedefliyor. Tabii bunun için galibiyet serisi yakalamak teknik direktör Sergen Yalçın'ın tek düşüncesi ve bu hafta oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasına da serinin ilk maçı gözüyle bakıyor. Siyah beyazlıların yeni teknik direktörü Yalçın, takımı da bu düşünceye yöneltmek ve şampiyonluk yarışına ortak olabileceklerine inandırmak için, futbolcularla güven telkin edici konuşmalar içeren toplantılar yapıyor ve motivasyonu sağlamaya çalışıyor.

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