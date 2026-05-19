        Beşiktaş'ta gündem önce sportif direktör, sonra teknik direktör!

        Beşiktaş'ta gündem önce sportif direktör, sonra teknik direktör!

        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Başkan Serdal Adalı, ilk olarak sportif direktör konusuna odaklanırken sonrasında ise hemen teknik adam arayışları başlayacak. Siyah-beyazlıların hedefi yabancı ve kariyerli isimler...

        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 12:50 Güncelleme:
        Önce sportif sonra teknik!

        Beşiktaş'ta karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı teknik direktör Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlılardaki ikinci dönemi sona erdi.

        Siyah-beyazlılarda gözler bu gelişmenin ardından yeni teknik adama çevrildi.

        Başkan Serdal Adalı ilk etapta Sergen Yalçın öncesinde de düşündüğü sportif direktör modeline odaklanırken sonrasında hızlı bir şekilde teknik adam konusu çözüme kavuşturulacak.

        Bu pozisyon için yine gündeme gelen ilk isim Önder Özen oldu.

        ADALI GÖRÜŞMÜŞTÜ

        Başkan Serdal Adalı, Eylül 2025'te yaptığı açıklamalarda Özen konusuna değinirken "Önder Özen ile 2-3 defa çok ciddi görüşmelerimiz oldu. Direktörlük için aklımdaki isim Önder Hoca’ydı; çok takdir ettiğim bir isim. Hoca değişikliği oldu ve Sergen Hoca'nın farklı bir sistemi var. Kendisi sportif direktörden çok koordinatörlük gibi bir role sıcak bakıyor. Bu sezonu Serkan Reçber ile geçireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

        Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından Serkan Reçber de istifasını sunarken sportif direktör konusunda Önder Özen yeniden favori konuma geldi.

        Siyah-beyazlılarda teknik direktör için ise hedef yabancı kariyerli isimler olacak.

        Hoca araştırmaları başlarken kısa sürede somut adımların atılması bekleniyor.

