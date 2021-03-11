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Beşiktaş'ta hedef 2'de 2!

Spor Toto Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 30'uncu haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir'e konuk oluyor

Beşiktaş'ta hedef 2'de 2! Başakşehir maçı...

Spor Toto Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 30'uncu haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Yarın akşam Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve Cüneyt Çakır tarafından yönetilecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ İKİ MAÇI DA KAZANMAK

Bir maç eksikle 29 haftada 60 puana ulaşan siya-beyazlıların öncelikli hedefi lig şampiyonluğu olsa da, tüm Beşiktaş camiası kupayı da kazanıp sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamanın hesabı içinde. Şampiyonluk için kazanılması gereken daha 13 karşılaşma olurken, kupa için 2 maçı kazanmak yeterli olacak. Bunun bilincinde olan siyah-beyazlılar önce ligde, ardından ise 4 gün sonra kupada yarı final oynayacakları Medipol Başakşehir'i her iki maçta da yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

Siyah-beyazlılar Başakşehir maçında 5 maçlık kazanma serisini de bozmadan devam etmeye çalışacak. Beşiktaş ligdeki son puan kaybını 23'üncü haftada Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında yaşamış ve rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYOR

Süper Lig'in 6'ncı şampiyonu olan Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'a karşı hedefi mutlaka galip gelerek puanını 32'ye çıkarmak ve biraz daha fazla nefes almak olacak.

Geçen sezonun şampiyonu, bu sezon büyük bir çöküş içinde ve düşme hattının hemen yukarısında bulunuyor. Her hafta sadece 1 maçla değişen puan durumunda, kaybettiğinde düşme hattına inen, puan aldığında da hemen üstüne çıkan Medipol Başakşehir, 10 maçlık kazanamama serisini geçen hafta bitirdi. Okan Buruk'un zamanında başlayan kaybetme serisi Aykut Kocaman'ın gelmesinden sonra devam etti ve Başakşehir,19'uncu hafta ile 28'inci hafta arasında geçen 10 maçta 6 mağlubiyet 4 beraberlik aldı. Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünde 6 lig maçında galibiyet alamayan turuncu-lacivertliler geçen hafta Gençlerbirliği'ni 90'ıncı dakikada attığı golle yenerek galibiyetle tanıştı. Medipol Başakşehir'de 5 futbolcu sakatlıklarından dolayı Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte; sezon başı sakatlanan Caicara ile tedavileri devam eden Bolingoli, Mahmut, Chadli ve Duarte, Beşiktaş ile oynanacak karşılaşmada kadroda olmayacak.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN, CENK TOSUN VE GÖKHAN TÖRE YOK

Beşiktaş, Medipol Başakşehir mücadelesine 3 eksikle çıkacak. Bu eksiklerin en önemlisi ise teknik direktör Sergen Yalçın. Geçen hafta Vodafone Park'ta oynanan Gaziantep FK maçında dördüncü sarı kartını gören Sergen Yalçın cezalı olduğu için, yarın akşam yedek kulübesinden talimat veremeyecek ve karşılaşmayı tribünde kendine ayrılan bölümden takip edecek.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın yanı sıra futbolculardan Cenk Tosun ve Gökhan Töre maç kadrosunda olamayacak. Çıktığı ilk lig maçı olan Gençlerbirliği maçında 2 gol atan ve maçtan sonra sakatlandığı anlaşılan Cenk Tosun, sakatlığının ardından 2 gün önce takımdan ayrı bireysel program dahilinde düz koşulara başladı. Henüz takım çalışmasına dahil olmayan milli golcünün yarınki mücadelede riske edilmesi beklenmiyor. Cenk Tosun'un 21 Mart'taki Fenerbahçe derbisine tam anlamıyla hazır olması çalışılıyor. Beşiktaş'taki bir diğer eksik futbolcu bu sezon 4'üncü kez sakatlanan Gökhan Töre. Pazartesi gününden bu yana sağ alt baldırından tedavi olan Töre, sakatlık sebebiyle bu sezon 13 maçta kadroda yer almadı.

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ SARI KART SIKINTISI

Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı öncesinde sarı kart sınırında olan 4 oyuncu bulunuyor. Daha önceden 3 sarı karta ulaşan Rachid Ghezzal, Valentine Rosier, Necip Uysal ve Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçında sarı kart görmeleri durumunda 21 Mart'ta Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecekler. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın karşılaşma öncesinde bu dört futbolcuyla özel olarak konuşup çok dikkatli olmaları ve maçın hakemi Cüneyt Çakır'la hiç bir şekilde diyaloğa girmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 5 OYUNCU SINIRDA

Medipol Başakşehir'de de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırına gelmiş durumda. Turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli, Danijel Aleksic, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner ve Alexandru Epureanu, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri halinde 31'inci haftada deplasmanda oynanacak Yukatel Denizlispor maçında takımını yalnız bırakacak.

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