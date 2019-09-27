Beşiktaş'ta hesaplar karıştı!

Başkan Fikret Orman'ın geçtiğimiz gün yaptığı "Görevi bırakıyorum" açıklamasıyla sarsılan Beşiktaş'ta gündem olağanüstü seçim...

Orman, dün yönetim kurulu ile bir araya gelirken bir grup taraftar da görevi bırakmaması yönünde çağrıda bulunmuştu. Kritik toplantının ardından 20 Ekim'de seçime gitme kararı alan siyah-beyazlılarda Fikret Orman'ın seçim kararı almasına rağmen istifa etmemesi dikkat çekti.

Mevcut yönetimdeki bazı isimlerin, Orman'ın yeni bir listeyle yeniden aday olması konusunda baskı yaptığı belirtilirken başkanın buna sıcak baktığı vei birkaç gün içinde kesin kararını açıklayacağı konuşuluyor.

ÇEBİ FRENE BASTI

Geçmiş dönemde "Fikret Orman aday olursa aday olmam" diyen Ahmet Nur Çebi'nin de Orman'ın yeniden seçime gireceği söylentileri üzerine frene bastığı öne sürüldü. Kurmayları ile durum değerlendirmesi yapan Çebi'nin adaylık konusunda henüz net bir karar almadığı ifade edildi.

ADALI SESSİZ

Beşiktaş'ın ikinci başkanı Serdal Adalı ise seçim süreci ile ilgili sessizliğini koruyor. Yönetimdeki bazı isimlerin başkan Orman'a "Sen bırak, biz Adalı ile devam edelim" önerisi yaptığı ancak bunun kabul edilmediği kaydedildi. Adalı'nın aday olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

HÜSEYİN YÜCEL SÜRPRİZİ

Beşiktaş'ta yapılacak seçimde sürpriz bir başkan adayının da çıkacağı konuşuluyor. Mevcut yönetimde bulunan Hüseyin Yücel'in dünkü toplantıya katılmadığı ve adaylık için çalışma yaptığı bildirildi.