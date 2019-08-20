Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven'dan transfer ettiği Fransız stoper Isimat Mirin'in siyah-beyaz macerası kısa sürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği 27 yaşındaki Mirin, ülkesinin takımlarından Toulouse'a kiralandı. Bu sabah Fransa'da sağlık kontrolünden geçen Mirin satın alma opsiyonlu bir yıl kiralandı.
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