        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlığı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlığı

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Giriş: 25.02.2026 - 17:31
        Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlığı!

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor'u ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, taktik çalıştı. Koşularıyla başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından taktiksel maçla sona erdi.

        Beşiktaş, Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

