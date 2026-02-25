Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlığı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, taktik çalıştı. Koşularıyla başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından taktiksel maçla sona erdi.
Beşiktaş, Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
