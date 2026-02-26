Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlığı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlığı

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 17:29 Güncelleme:
        Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlığı!

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü Kocaelispor'u konuk edecek olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

        Isınma koşularıyla başlayan antrenman, şut çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçla sona erdi.

        Ana Haber Bülteni - 25 Şubat 2026 (Müzakerenin Sonu Savaş Mı Barış Mı?)

        Kurtulmuş'tan ''Terörsüz Türkiye'' turu. Bahçeli'nin İmralı statüsü çıkışı. Ahmet Özer'den Bahçeli'ye teşekkür. F-16 uçağı neden düştü? Müzakerenin sonu savaş mı barış mı? Sumud filosu Gazze için yola çıkacak. Akran zorbalığına elektronik kelepçe. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

