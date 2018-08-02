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Domagoj Vida ve hem Beşiktaş hem de Hırvatistan Milli Takımı'nın da kaleci antrenörlüğünü yapan Marjan Mrmic'in bu transferde ikna kozuna da güvenen yönetim, Mandzukic için sessiz ve derinden bir operasyon yürütüp bu transferi sürpriz bir şekilde açıklamak istiyor.