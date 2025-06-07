Beşiktaş'ta Masuaku kararı transfere göre verilecek!

Beşiktaş'ın sözleşmesi sona eren tek yabancı futbolcusu Arthur Masuaku oldu.

Zaman zaman tepkilerin odağında yer alsa da ligin ikinci yarısında etkili bir performans ortaya koyan Demokratik Kongolu futbolcu, sezonu 47 maçta 1 gol ve 10 asistle tamamladı.

Kontratı sona eren Masuaku ile Beşiktaş’ın devam edip etmeyeceği henüz belirsiz. Siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcu konusunda yabancı kontenjanındaki gelişmelere göre hareket edecek. Sol bek bölgesine yerli bir takviye yapılması halinde uygun bir kontratla Masuaku ile devam kararı gündeme gelebilir.