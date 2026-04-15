Beşiktaş'ta opsiyonlar yüksekten uçuyor!
Beşiktaş'ta satın alma opsiyonuyla kiralanan oyuncuların geleceği, sezonun bitimine yaklaşıldıkça merak konusu oldu.
Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe’den Cengiz Ünder, Atalanta’dan El Bilal Toure, Inter’den Kristjan Asllani ve Nottingham Forest’tan Jota Silva kiralık olarak forma giyiyor.
17 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Jota Silva’nın bu maddesinin devreye girmesi beklenmezken diğer isimler için de henüz nihai karar verilmedi.
Siyah-beyazlı yetkililer, gelecek sezon devam etmek istense bile performanslar da göz önünde bulundurulduğunda opsiyon rakamlarını yüksek buluyor.
Sezon bitiminde teknik heyetin vereceği kararlara göre kulüplerle opsiyon pazarlığı veya farklı formüller devreye girebilir.
Fenerbahçe’den kiralanan Cengiz Ünder’in 5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunurken Inter’den kiralanan Asllani’nin ise 11 milyon Euro civarında alım maddesi var.
Cengiz 26 maçta görev alıp 5 gol ve 4 asist üretirken Asllani ise devre arasında geldiği Beşiktaş’ta 10 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
Atalanta’dan kiralanan El Bilal Toure’nin ise 15 gol atması halinde 15 milyon Euro’luk opsiyonu devreye girecekti. Ancak uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Malili futbolcu, şu ana kadar 6 gol ve 4 asist üretti.
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın’ın vereceği rapor doğrultusunda oyuncularla ilgili sezon sonunda kararını verecek.