Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta opsiyonlar yüksekten uçuyor!

        Beşiktaş'ta opsiyonlar yüksekten uçuyor!

        Beşiktaş'ta satın alma opsiyonuyla kiralanan oyuncuların geleceği, sezonun bitimine yaklaşıldıkça merak konusu oldu.

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 12:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe’den Cengiz Ünder, Atalanta’dan El Bilal Toure, Inter’den Kristjan Asllani ve Nottingham Forest’tan Jota Silva kiralık olarak forma giyiyor.

        2

        17 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Jota Silva’nın bu maddesinin devreye girmesi beklenmezken diğer isimler için de henüz nihai karar verilmedi.

        3

        Siyah-beyazlı yetkililer, gelecek sezon devam etmek istense bile performanslar da göz önünde bulundurulduğunda opsiyon rakamlarını yüksek buluyor.

        4

        Sezon bitiminde teknik heyetin vereceği kararlara göre kulüplerle opsiyon pazarlığı veya farklı formüller devreye girebilir.

        5

        Fenerbahçe’den kiralanan Cengiz Ünder’in 5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunurken Inter’den kiralanan Asllani’nin ise 11 milyon Euro civarında alım maddesi var.

        6

        Cengiz 26 maçta görev alıp 5 gol ve 4 asist üretirken Asllani ise devre arasında geldiği Beşiktaş’ta 10 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

        7

        Atalanta’dan kiralanan El Bilal Toure’nin ise 15 gol atması halinde 15 milyon Euro’luk opsiyonu devreye girecekti. Ancak uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Malili futbolcu, şu ana kadar 6 gol ve 4 asist üretti.

        8

        Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın’ın vereceği rapor doğrultusunda oyuncularla ilgili sezon sonunda kararını verecek.

        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Kaldırım taşı silah sayıldı!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Kararı duyan babası kalp krizinden öldü!
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        Bir milyon euroluk Picasso tablosunu 100 euroya aldı!
        O hastalar için son gelişmeler!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Yeniden akıllara getirdi
