Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 18'inci haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, rejenerasyon çalışmasıyla başladı. Isınma koşularıyla devam eden antrenman, pas ve 5’e 2 çalışmasının ardından sona erdi.