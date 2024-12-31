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        Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

        Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 13:40 Güncelleme: 31.12.2024 - 13:40
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        Beşiktaş'ta Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor!
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        Beşiktaş, Süper Lig'in 18'inci haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, rejenerasyon çalışmasıyla başladı. Isınma koşularıyla devam eden antrenman, pas ve 5’e 2 çalışmasının ardından sona erdi.

        Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de Çaykur Rizespor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından 2 Ocak Perşembe günü saat 12.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00’da özel uçakla Rize’ye gidecek.

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