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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta rota Alman ekolü! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta rota Alman ekolü!

        Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürerken gözler bir yandan da açıklanması an meselesi olan 'scout şefi'ne çevrildi.

        Giriş: 08.01.2025 - 11:51 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:51
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        Beşiktaş'ta rota Alman ekolü!
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        Teknik direktörlük için Sergen Yalçın'dan kardeşinin ağırlaşan hastalığı nedeniyle olumsuz yanıt alan Beşiktaş, yeni adaylar için çalışmalarını sürdürürken başkan Serdal Adalı, ilk olarak seçim sürecinde açıkladığı scout şefini resmen duyurmaya hazırlanıyor.

        Almanya'da görev yapan futbol adamı ile takımın kadro mühendisliğini silbaştan ele almayı planlayan Adalı, sonrasında ise yeni teknik direktörü açıklayacak.

        Adalı'nın planı yeni scout şefi ile uyumlu çalışacak teknik direktörle birlikte uzun vadeli bir planı devreye sokmak.

        Ara transferde yapılacak hamlelerle temeli atmayı planlayan Adalı, yaz transfer döneminde ise kadronun büyük kısmını yenileyip Beşiktaş'a yıllardır kaybolan yarışmacı kimliğini yeniden kazandırmayı hedefliyor.

        Siyah-beyazlılar, kadroyu da makul ölçülerde gençleştirmeyi hedeflerken son yıllarda geride kalınan oyuncu satışı konusuna da hareket getirecek isimler almayı planlıyor.

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