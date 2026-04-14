Beşiktaş'ta Samsunspor mesaisi!
Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan Pazar günü saat 17.00'de deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Giriş: 14 Nisan 2026 - 14:45
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
İdman, pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel uygulamalarla sona erdi.
Beşiktaş, Samsunspor müsabakasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
