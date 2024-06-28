Beşiktaş'ta sıcak gelişme: Di Maria'da tek sorun var!
Transferde gaza basan Beşiktaş, gözünü Angel Di Maria'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, maddi taleplerde hiçbir sorun olmadığını oyuncu tarafına iletti. Ancak Arjantinli yıldızın ülkesine dönmek istemesi bu transferdeki tek engel...
Rafa Silva'yı kadrosuna katarak taraftarını coşturan Beşiktaş'ta gözler Angel Di Maria'ya çevrildi. Taraftarlar, Tangocu için transfer nöbetine başlarken siyah-beyazlıların ikinci başkanı Hüseyin Yücel de imza için tüm şartları zorluyor.
PARADA SORUN YOK
Yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel, Copa America için gittiği ABD'de Arjantinli yıldızın temsilcisi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, Di Maria'nın maddi şartlarını kabul ettiğini iletti. Ancak transferdeki en büyük pürüz maddiyattan ziyade Arjantinli yıldızın, ülkesine dönme isteği.
BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Uzun yıllardır yurt dışında top koşturan Di Maria'nın son tangoyu Arjantin'de yapmak istediği öğrenildi. Siyah-beyazlılar, heyecanlı bekleyişini sürdürürken Di Maria'nın da şu anda Arjantin Milli Takımı ile boy gösterdiği Copa America'nın ardından kesin kararını vermesi bekleniyor.