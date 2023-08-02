Beşiktaş'ta son dakika! Ahmet Nur Çebi'den İngiltere çıkarması: Pepe ve Alex Oxlade-Chamberlain...
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken başkan Ahmet Nur Çebi'den flaş bir hamle geldi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, görüşmelerde bulunmak için İngiltere'ye gitti.
Sky Sports'a göre Çebi, başkent Londra'da Liverpool'dan ayrılan Alex-Oxlade-Chamberlain ile bir otelde buluştu.
Haberde Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı transfer için ikna etmeye çalıştığı bilgisi yer aldı.
PEPE BOMBASI
Öte yandan Beşiktaş Başkanı Çebi'nin İngiltere'de Arsenal'in yıldızı Nicolas Pepe ile de görüşmesi bekleniyor.
Siyah-beyazlılar, yaz döneminde Arsenal'den ayrılması beklenen Nicolas Pepe'yi radarına aldı.
Fildişili futbolcu, sözleşmesinde son yıla girmiş bulunuyor.
Beşiktaş yönetimi, 28 yaşındaki sağ kanadın sözleşmesini feshetmesi halinde devreye girecek.
Pepe, Arsenal'e 2019'da Lille'den 80 milyon Euro'ya transfer olmuştu.