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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta son dakika! Ahmet Nur Çebi'den İngiltere çıkarması: Pepe ve Alex Oxlade-Chamberlain... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta son dakika! Ahmet Nur Çebi'den İngiltere çıkarması: Pepe ve Alex Oxlade-Chamberlain...

        Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken başkan Ahmet Nur Çebi'den flaş bir hamle geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.08.2023 - 17:23
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, görüşmelerde bulunmak için İngiltere'ye gitti.

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        Sky Sports'a göre Çebi, başkent Londra'da Liverpool'dan ayrılan Alex-Oxlade-Chamberlain ile bir otelde buluştu.

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        Haberde Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı transfer için ikna etmeye çalıştığı bilgisi yer aldı.

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        PEPE BOMBASI

        Öte yandan Beşiktaş Başkanı Çebi'nin İngiltere'de Arsenal'in yıldızı Nicolas Pepe ile de görüşmesi bekleniyor.

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        Siyah-beyazlılar, yaz döneminde Arsenal'den ayrılması beklenen Nicolas Pepe'yi radarına aldı.

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        Fildişili futbolcu, sözleşmesinde son yıla girmiş bulunuyor.

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        Beşiktaş yönetimi, 28 yaşındaki sağ kanadın sözleşmesini feshetmesi halinde devreye girecek.

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        Pepe, Arsenal'e 2019'da Lille'den 80 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

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