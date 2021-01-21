Beşiktaş'ta son dakika! Hulk...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler Çin'den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Hulk'a çevrildi.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da transferine onay verdiği dünyaca ünlü yıldız için harekete geçerken şartlar da ortaya çıktı.

34 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun senelik 3 milyon Euro'dan 1.5 yıllık sözleşme, imza parası ve bonuslar talep ettiği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, imza parası vermek istemediği tecrübeli yıldıza senelik 2-2.5 milyon Euro civarında garanti ücret ve performansa dayalı bonuslardan oluşan bir teklif iletti. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.