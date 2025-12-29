Beşiktaş'ta stopere son aday Kehrer!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper için yeni hedef Monaco forması giyen Thilo Kehrer oldu.
Devre arasında kadrosuna bir stoper katmak isteyen Beşiktaş'ta arayışlar sürüyor.
İlk olarak Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou'yu gündemine alan siyah-beyazlılar, İngiliz ekibinin yüksek mali talepleri nedeniyle frene basarken rota Fransa'ya çevrildi.
Beşiktaşlı kurmaylar, Monaco forması giyen Thilo Kehrer için girişimlere başladı.
Monaco ile 2028’e kadar sözleşmesi bulunan Alman futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmasının planlandığı kaydedildi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın stoper bölgesi için onay verdiği isimlerin başında Kehrer geliyor.
2018 yazında Schalke'den PSG'ye 37 milyon euroya transfer olan futbolcu, Premier Lig'de 2 sezon West Ham United forması giydikten sonra 2024 yazında 11 milyon euroya Monaco'ya imza atmıştı.