        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta stopere son aday Kehrer! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta stopere son aday Kehrer!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper için yeni hedef Monaco forması giyen Thilo Kehrer oldu.

        Giriş: 29.12.2025 - 12:42 Güncelleme: 29.12.2025 - 12:46
        1

        Devre arasında kadrosuna bir stoper katmak isteyen Beşiktaş'ta arayışlar sürüyor.

        2

        İlk olarak Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou'yu gündemine alan siyah-beyazlılar, İngiliz ekibinin yüksek mali talepleri nedeniyle frene basarken rota Fransa'ya çevrildi.

        3

        Beşiktaşlı kurmaylar, Monaco forması giyen Thilo Kehrer için girişimlere başladı.

        4

        Monaco ile 2028’e kadar sözleşmesi bulunan Alman futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmasının planlandığı kaydedildi.

        5

        Teknik direktör Sergen Yalçın'ın stoper bölgesi için onay verdiği isimlerin başında Kehrer geliyor.

        6

        2018 yazında Schalke'den PSG'ye 37 milyon euroya transfer olan futbolcu, Premier Lig'de 2 sezon West Ham United forması giydikten sonra 2024 yazında 11 milyon euroya Monaco'ya imza atmıştı.

        7

        Kehrer, bu sezon tüm kulvarlarda Monaco formasıyla 18 maça çıktı.

        8

        Thilo Kehrer 28 kez de Almanya Milli Takımı forması giydi.

